giovedì 8 Ottobre 2026

Attacco hacker al sito della Farnesina, ma i sistemi di protezione hanno funzionato: “Effetti mitigati”

Il sito del ministero degli Esteri è sotto attacco da stamattina ma "non ci sono stati disservizi". In corso verifiche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all’estero

di Marcella PirettiData pubblicazione: 8-10-2026 ore 17:55Ultimo aggiornamento: 8-10-2026 ore 19:16

ROMA – “Da questa mattina il sito del ministero degli Affari Esteri è oggetto di un attacco informatico, che finora è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione, senza provocare disservizi“: lo ha riferito la Farnesina, in una nota.
La situazione è costantemente monitorata dal ministero, in collaborazione con il Polo Strategico nazionale e in raccordo con le autorità competenti”, si legge nel testo. “Sono in corso analisi anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all’estero per verificare la possibilità di tentativi analoghi”.

“La cybersicurezza è un elemento centrale della riforma della Farnesina approvata lo scorso anno. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, adottando tutte le necessarie contromisure anche sul piano tecnologico”, ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva avuto modo di illustrare le tecnicalità della Sala Operativa Csirt anche al ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul in occasione della sua recente visita a Roma.
“In questo contesto”, aggiunge la Farnesina, “l’Italia ha deciso di lavorare insieme alla Romania e altri Stati Membri per includere nelle prossime riunioni europee proposte di designazione di attori responsabili di attacchi cyber, anche verso istituzioni italiane”.

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