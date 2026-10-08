Tg Politico Parlamentare, edizione dell’8 ottobre 2026

LEGGE ELETTORALE, VIA LIBERA FINALE DELLA CAMERA

Via libera definitivo alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni: “Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso”, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una “legge truffa” studiata solo per favorire la maggioranza. “Avete paura di perdere”, è l’accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra.

STABILICUM, COME CAMBIA IL SISTEMA DI VOTO

Con lo ‘Stabilicum’ cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze (fino a tre) ma con capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo.

CENTRODESTRA. FN APRE A MAGGIORANZA: PRONTI A DIALOGO

Futuro nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il ‘vannacciano’ Edoardo Ziello evoca una ‘interlocuzione’ con l’attuale maggioranza “per non far tornare la sinistra al governo”. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo “serve rispetto”. L’invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli Affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo “resta all’opposizione”. Per il titolare al Masaf, Francesco Lollobrigida, “non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno”. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi: “Vannacci? Noi mai con lui nè oggi, nè domani”.

OK UE ALL’ITALIA PER CLAUSOLA SALVAGUARDIA SU DIFESA E ENERGIA

Via libera della Commissione europea alla richiesta dell’Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. “Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva”, è il giudizio espresso dall’esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo che avrà un mese per dare il via libera definitivo. “L’Europa riconosce le ragioni dell’Italia”, ha detto il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti.