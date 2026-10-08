giovedì 8 Ottobre 2026

Aumentano i matrimoni precoci, l’allarme: “4 milioni di bambine in più a rischio”

I dati sono nel dossier 'Indifese', curato dall'organizzazione Terre des hommes Italia

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 8-10-2026 ore 18:03Ultimo aggiornamento: 8-10-2026 ore 18:03

ROMA – In molti Paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora: l’allarme è stato lanciato in vista della Giornata internazionale dell’11 ottobre, domenica prossima. I dati sono nel dossier ‘Indifese’, curato dall’organizzazione Terre des hommes Italia.

Si calcola ad esempio che nel 2025 quattro milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri Paesi ricchi.

“Mentre abbiamo visto migliorare in questi anni la condizione di bambine e ragazze”, sottolinea Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes Italia, “a causa dei danni alla cooperazione – soprattutto conseguenza dei tagli voluti dall’amministrazione Trump – in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti”. 

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