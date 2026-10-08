Da Brescia all’Ucraina, missione a Berdychiv: dai pacchi alimentari all’ascolto

ROMA – Pacchi alimentari e medicine. Ma anche momenti insieme, per ascoltare, dare un consiglio, confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni, nell’Ucraina in guerra.

Ucraina, missione a Berdychiv: dai pacchi alimentari all'ascolto

Nella capitale Kiev e nelle città di Berdychiv e Zhytomyr si concentra l’impegno di Fondazione Punto missione, un’organizzazione bresciana, in rete a livello locale con i Frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone.

Le ultime notizie arrivano da Berdychiv. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell’est tagliate dal fronte.