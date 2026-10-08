giovedì 8 Ottobre 2026

Da Brescia all’Ucraina, missione a Berdychiv: dai pacchi alimentari all’ascolto

Nella capitale Kiev e nelle città di Berdychiv e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto missione

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 8-10-2026 ore 17:39Ultimo aggiornamento: 8-10-2026 ore 17:39

ROMA – Pacchi alimentari e medicine. Ma anche momenti insieme, per ascoltare, dare un consiglio, confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni, nell’Ucraina in guerra.

Ucraina, missione a Berdychiv: dai pacchi alimentari all'ascolto

Nella capitale Kiev e nelle città di Berdychiv e Zhytomyr si concentra l’impegno di Fondazione Punto missione, un’organizzazione bresciana, in rete a livello locale con i Frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone.

Le ultime notizie arrivano da Berdychiv. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell’est tagliate dal fronte. 

Leggi anche

Centrafrica, il presidente Touadéra: “Il disarmo avanza, ma a missione Onu prosegue”

di Alessandra Fabbretti

VIDEO | In Amazzonia è allarme mercurio, i ricercatori: “È dappertutto”

di Vincenzo Giardina

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia