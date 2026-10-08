Ceferin si ricandida per un quarto mandato Uefa (forzando un po’ lo statuto)

ROMA – Due anni fa, al congresso di Parigi, Aleksander Ceferin disse che non si sarebbe ricandidato. Ma due anni, al cambio della politica sportiva, ne valgono dieci del metro umano standard. Per cui a Berlino, il Presidente della Uefa (nemico giurato di Infantino) ha spiegato ai presidenti delle 55 federazioni affiliate che invece si ricandida. Lo racconta la Sportschau, e nessuno, dalle parti di Nyon, ha ancora trovato un modo elegante di smentire.

Il 58enne sloveno punta così a un quarto mandato che non è previsto nello statuto Uefa: un jolly da giocarsi al congresso del 22 aprile ad Astana, in Kazakistan. Il regolamento prevede un limite di tre mandati, ma il conto, per un anno almeno, è stato oggetto di una revisione creativa. Il primo mandato – quello 2016-2019 ereditato dopo le dimissioni di Platini – non vale, dopo la modifica dello statuto approvata a rimorchio della rassicurazione che non si sarebbe ripresentato. I critici ci videvano una strada spianata verso il quarto giro, la Uefa parlò di ragioni legali.

Ceferin, l’anno scorso a Belgrado, mise l’addio annunciato in stand-by, con lasciandosi alle spalle una porta socchiusa. Ma d’altra parte la poltrona Uefa brucia, un po’ come il trono Fifa di Infantino: non ci sono altri pretendenti credibili. In dieci anni di presidenza nessun altro dirigente si è mai fatto realmente sotto: l’alternativa a Ceferin resta una categoria teorica.



Ceferin guida il fronte che si oppone a Infantino nella partita di potere con la Fifa, e la sua candidatura per il quarto mandato spegne ufficialmente anche l’ipotesi di sfidarlo per il vertice mondiale, cosa che lui aveva già escluso di recente. E’ una battaglia che vuole combattere dall’altro lato della barricata: il Palazzo del calcio dirimpetto.