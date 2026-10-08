A Barcellona Tvboy ritrae Maricarmen: la pensionata simbolo della lotta per la casa con una chiave in mano

Foto dal profilo Instagram di TvBoy

ROMA – “Maricarmen per sempre“: è la scritta che accompagna il murale realizzato dallo street artist italiano Tvboy a Barcellona, e che raffigura Maricarmen Abascal in “vesti angeliche”. La donna, tunica bianca, ampie ali e aureola dorata, stringe una chiave e sorride soddisfatta.

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La pensionata di 87 anni è deceduta ieri dopo il ricovero in ospedale. Il suo sfratto, e le proteste che ne sono seguite, ha innescato una mobilitazione nazionale contro la crisi abitativa che sta scuotendo il Paese anche a livello istituzionale: si è infatti dimesso il governo Sanchez, dopo che in parlamento per due volte ha bocciato il suo ‘Piano casa’. L’artista siciliano ha pubblicato le foto dell’opera sul suo profilo Instagram. Anche i media spagnoli rilanciano l’iniziativa, con foto che ritraggono l’autore all’opera.

DA VOX E POPOLARI ‘NO’ A MINUTO SILENZIO PER MARICARMEN

Nessun minuto di silenzio né al Senato, né nella Regione di Madrid né al consiglio comunale della capitale per la pensionata. Come ricostruisce la stampa spagnola, a fermare le proposte presentate sono state le destre dei Popolari (Pp) e Vox, bloccando le iniziative presentate da Mas Madrid in Comune – dove oggi si svolge una seduta straordinaria proprio sulla questione abitativa e all’Assemblea di Madrid. Mas Madrid e i socialisti di Psoe hanno quindi osservato un minuto di silenzio all’esterno del Comune e nel cortile dell’Assemblea.

Lo Psoe aveva proposto un minuto di silenzio anche presso la Commissione Permanente del Senato ma il presidente del Senato, Pedro Rollan, ha negato l’autorizzazione. Secondo Rollan, non sussistono “precedenti” per questo genere di iniziative.

Intanto i sindacati hanno confermato lo sciopero generale dell’11 novembre per la casa: sono in particolare la Confederazione dei Sindacati degli Inquilini insieme a Ugt, Ccoo, Cgt, Azione Sociale di Solidarietà Operaia e Co.Bas. La questione abitativa nel Paese preoccupa circa il 40% degli spagnoli, stando ai dati odierni diffusi dal Barometro sull’Abitazione elaborato dal Centro de Investigaciones Sociológicas (Cis).