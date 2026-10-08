Lindsey Vonn, fine discesa mai

ROMA – E’ già sul crinale, le punte degli sci a valle, lo sguardo lontano oltre il primo salto, e le ginocchia chissà: terranno, stavolta? Non sarà l’ultima discesa, per Lindsey Vonn. Non lo è mai. La multi-campionessa americana a 41 anni, e un paio di arti quasi bionici, è stata inserita nella lista della nazionale statunitense di sci per la Coppa del mondo 2026/27 (che comincia il 24 ottobre a Sölden). La sola informazione a corredo, per ora, è che “il recupero dall’infortunio olimpico prosegue”. Se e quando rimetterà un pettorale, non lo dice nessuno. La prima prova delle discipline veloci, la sua neve, è l’11 dicembre a Beaver Creek, e una convocazione prima del 2027 è improbabile. Solo che l’improbabilità ha perduto ogni significato se nell’equazione c’è lei.

La convocazione è una porta socchiusa, è una notizia ma anche una parabola. A Milano Cortina cadde in discesa libera quando era ancora rotta, si fratturò la testa del perone e il piatto tibiale, rischiò l’amputazione della gamba, restò ricoverata in Italia, fu operata e poi tornò negli Stati Uniti a soffrire per sua stessa ammissione social. Aveva ripreso a gareggiare nel 2024, dopo cinque anni di stop, con un ginocchio artificiale.

Che non si fosse fatta bastare quel trauma, si capì subito, alle prime interviste da degente: “Sento davvero che è stata una terribile ultima discesa con cui concludere la mia carriera…”. La carriera non finisce, al massimo va in sospensione. E anche il vocabolario che la stampa decise di utilizzare per raccontare quel non-lieto fine – Folle. Egoista. Temeraria – lei l’ha tradotto in motivazione. Tutti l’accusavano di aver esagerato, mentre lei tentava di evitare la polemica sull’imprudenza. Perché semplicemente i campioni di sci – lei più di tutti – hanno un’altra misura della vita. Per dire: quel giorno, mentre Vonn urlava in pista con un ginocchio devastato, Goggia era in fila per il cancelletto, e per non pensare prese a ripetere le tabelline.

La libertà di fare una stima del pericolo accettabile è più preziosa della costrizione ragionevole, della continenza, del dire basta anziché riprovarci. “Non sono pazza – diceva – So cosa posso fare e cosa non posso fare”. Fine discesa mai.