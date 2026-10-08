Tg Cultura, l’edizione di giovedì 8 ottobre 2026

ALL’ARA PACIS IN MOSTRA L’EGITTO E ROMA: I VOLTI DEL FAYUM

Dal 5 novembre il Museo dell’Ara Pacis ospita Egitto e Roma. I volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell’Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l’esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell’antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell’antichità e più rare nei Musei italiani: se ne conservano poco meno di mille in tutto il mondo. Per la prima volta l’Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal Paese: circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre Tondo dei Due Fratelli.

A GIBELLINA IL PROGETTO ‘MACERIE’ DI LIU BOLIN

Il Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta ‘Macerie’, il nuovo progetto di Liu Bolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall’artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liu Bolin utilizza da oltre vent’anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l’artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggioreale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto.

AL MUDEC DI MILANO LA MOSTRA ‘MATISSE. IL MONDO IN UNA STANZA’

Si chiama ‘Matisse. Il mondo in una stanza’ la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall’8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in otto sezioni – ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell’evoluzione della sua ricerca – e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d’artista: il dittico monumentale Océanie, le celebri tavole di Jazz, le Poésies di Mallarmé, Pasiphaé di Montherlant, e disegni della Cappella del Rosario a Vence.

DAL 13 OTTOBRE IL BOLOGNA JAZZ FESTIVAL CON 70 CONCERTI

Dal 13 ottobre all’8 novembre, l’edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all’interno della galassia della musica improvvisata. ‘Virtuosismo’ e ‘grandi storie da raccontare’ sono le parole chiave di questa edizione che tra i big del cartellone annovera da Al Di Meola a Kurt Elling assieme agli Yellowjackets, Emmet Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un’esplorazione della scena jazz internazionale fatta di circa 70 concerti oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo sino all’area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.