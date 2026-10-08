giovedì 8 Ottobre 2026

Sicilia, in Giunta l’idea ddl che disciplini i rapporti tra Pa e lobby

È la proposta che, secondo quanto apprende la Dire, il governatore Renato Schifani ha portato all'attenzione nella seduta di questa mattina

di Salvo CataldoData pubblicazione: 8-10-2026 ore 13:23Ultimo aggiornamento: 8-10-2026 ore 13:26

PALERMO – Un disegno di legge che disciplini in Sicilia i rapporti tra i ‘portatori di interesse’, le cosiddette lobby, e la pubblica amministrazione. È la proposta che, secondo quanto apprende la Dire, il governatore Renato Schifani ha portato all’attenzione della Giunta nella seduta di questa mattina che si è appena conclusa.

Il testo, al quale hanno lavorato Schifani e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, è pronto e rappresenta un tentativo di colmare un vuoto legislativo esistente. Un ddl che arriva nei giorni successivi allo scoppio dell’inchiesta sull’ex presidente della Cts regionale Gaetano Armao: il legale è accusato di corruzione, nel suo ruolo di numero uno della Commissione tecnico-specialistica avrebbe tentato di agevolare alcune imprese.

La riunione, secondo fonti qualificate, si è svolta in un “clima serenissimo”. Nessun riferimento sarebbe stato fatto da Schifani alla crisi politica che si è aperta con i vertici di Forza Italia.

Leggi anche

Tribunale islamico a Padova: esposto di Fn, allarme Fdi-Lega. Ma per il fondatore “non c’è contrasto con la legge italiana”

di Redazione

Meloni: “Il Pd mi insulta dandomi della ciociara, me ne vanto”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia