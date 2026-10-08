Raid russo contro autobus con civili a bordo: 12 morti e 14 feriti nel Donetsk

Foto Procura di Donetsk

ROMA – È di almeno 12 morti e 14 feriti il bilancio temporaneo di un raid dalle forze russe a Kramatorsk, nella regione orientale di Donetsk. A darne notizia è il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, citando fonti del governo locale e della magistratura. L’agguato ha centrato due autobus di linea di civili e pendolari.

LA STRAGE NEI MEZZI PUBBLICI

Foto Procura di Donetsk

Come riportato dalla Ukrainska Pravda su indicazione del Consiglio comunale e del capo dell’amministrazione statale regionale di Donetsk, Vadym Filashkin, il raid è scattato intorno alle 10 del mattino. Secondo quanto riportato, i vettori russi hanno puntato direttamente sui mezzi del trasporto pubblico mentre erano in regolare servizio con i passeggeri a bordo. Le prime stime, avanzate dalla Procura regionale, parlavano di 12 vittime e 13 feriti, numero poi aggiornato a 14 feriti nelle ore successive per la gravità dei traumi riportati dai superstiti.

L’IPOTESI SULLE ARMI UTILIZZATE

La Procura di Donetsk ha avviato i rilievi sul luogo dell’impatto per documentare l’ennesimo crimine di guerra ai danni della popolazione civile. Dai primi riscontri tecnici e dall’analisi dei frammenti rinvenuti tra le macerie degli autobus, la testata riferisce che l’attacco è stato probabilmente eseguito impiegando munizioni guidate ad alta precisione del tipo D-30 SN.