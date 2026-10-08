giovedì 8 Ottobre 2026

Trova in treno uno zaino con oltre 2mila dollari e lo porta ai Carabinieri: cittadino salva la vacanza a un turista americano

L'uomo, un Capitano dei Vigili del Fuoco di Salt Lake City, lo aveva dimenticato sulla tratta Civitavecchia-Roma. I militari dell'Arma sono risaliti alla sua identità e lo hanno rintracciato per riconsegnarglielo

Data pubblicazione: 8-10-2026 ore 10:51Ultimo aggiornamento: 8-10-2026 ore 10:51

ROMA – Una bella storia di senso civico e prontezza operativa si è conclusa felicemente a Santa Marinella, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e riconsegnato integralmente effetti personali, documenti e denaro contante a un turista statunitense, Capitano dei Vigili del Fuoco di Salt Lake City.

Un cittadino residente a Santa Marinella ha notato e recuperato a bordo di un treno regionale, della tratta Civitavecchia-Roma, uno zaino tattico militare dimenticato. All’interno erano custodi documenti d’identità, carte di credito e la somma contante di 2.340 dollari statunitensi oltre a 90 euro. Dimostrando un esemplare e nobile senso dell’onestà, l’uomo si è recato senza esitazione presso gli uffici della Stazione Carabinieri per consegnare quanto rinvenuto.

I militari dell’Arma si sono presi immediatamente in carico il caso per risalire al legittimo proprietario: grazie a tempestive e mirate ricerche condotte attraverso fonti aperte e canali web, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il Capitano statunitense, ancora in viaggio sul territorio nazionale.

Nella mattinata, presso la Stazione di Santa Marinella, i Carabinieri hanno provveduto alla riconsegna integrale dello zaino e di tutti i valori. Il turista americano ha espresso profonda gratitudine sia per lo straordinario gesto d’onestà del cittadino che ha restituito lo zaino, sia per l’efficienza e la determinazione dei militari che gli hanno consentito di proseguire la sua permanenza in Italia con totale serenità.

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