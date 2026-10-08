Infantino ha infine un rivale per la Fifa, ed è un ex giocatore del Cagliari

ROMA – Un ex (semi-sconosciuto) giocatore del Cagliari è l’unico candidato che per ora la battagliera opposizione a Infantino ha rintracciato per contendergli la corsa alla ennesima presidenza. Ramon Vega, oggi 55 anni, origini spagnole, un passato in campo tra Tottenham, Watford, Celtic e appunto la Sardegna.

Per candidarsi alla presidenza della FIFA servono cinque federazioni a supporto. Vega ci prova da undici anni, ormai. E la lista dei firmatari è sempre stata il punto in cui il suo progetto si sbriciolava. Ora giura di averla: “Ce l’ho già. Una volta entrati ufficialmente, potremo parlare di chi saranno. Se le federazioni vorranno annunciarlo in anticipo, è una loro decisione. Io non lo dirò, perché devo tutelarmi”, ha detto al Paìs. Ha tempo fino al 18 novembre per dimostrarlo.

Infantino arriva agli ultimi mesi del terzo mandato con la FIFA nel mezzo di una tempesta, innescata quest’estate dalla rivelazione di un piano più o meno segreto per cedere parte dei diritti dei Mondiali a fondi speculativi. Mai si era vista una resistenza pubblica così larga tra confederazioni e federazioni, e appena martedì la Norvegia ha portato il caso davanti al Comitato Etico. Lo stesso giorno, Vega è uscito allo scoperto e ha diffuso un manifesto di undici pagine per sfidare Infantino al congresso del 18 marzo a Rabat. Aveva annunciato la propria corsa anche nel 2015, nel 2019 e nel 2022. Ogni volta senza arrivare al traguardo.



Sul perché stavolta dovrebbe andare diversamente, la sua tesi è che il coraggio, prima, mancasse, e che lo scandalo estivo lo abbia fornito a tutti. “La gente ha visto la verità e ne ha abbastanza”, dice. Il progetto di mettere sul mercato parte del trofeo mondiale, naufragato, per lui è “la cosa più grave che sia successa nella storia del calcio, moralmente ed eticamente”. Quello che pesa di più, aggiunge, è il metodo: avere l’idea è una cosa, realizzarla alle spalle dei colleghi un’altra. E ha riportato a galla ciò che dentro si sapeva da dieci anni. Lo sapevano, ma tacevano. Il fatto che Infantino abbia una base elettorale oceanica, nonostante gli ultimi tribolati mesi sui giornali, ha poca importanza. Almeno così spera, Vega.