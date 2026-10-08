Tg Volontariato, l’edizione di giovedì 8 ottobre 2026

AMAZZONIA. I RICERCATORI: ALLARME MERCURIO, È DAPPERTUTTO

“Abbiamo prove della presenza di mercurio nell’aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e, più in generale, nell’ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione”. A parlare è Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro de innovación científica amazónica (Cincia), istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù. È arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia: documenta come la febbre dell’oro abbia contagiato l’Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della federazione Focsiv, la corsa all’oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti.

MINORI. 4 MILIONI DI BAMBINE IN PIÙ A RISCHIO MATRIMONI PRECOCI

In molti Paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora: l’allarme è stato lanciato in occasione della Giornata internazionale dell’11 ottobre. I dati sono nel dossier ‘Indifese’, curato dall’organizzazione Terre des hommes Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 quattro milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri Paesi ricchi. “Mentre abbiamo visto migliorare in questi anni la condizione di bambine e ragazze”, sottolinea Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes Italia, “a causa dei danni alla cooperazione – soprattutto conseguenza dei tagli voluti dall’amministrazione Trump – in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti”.

SOCIALE. DA LEUCA A MILANO, PER SIMONE TUTTE LE CURE POSSIBILI

Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa. E c’è il dolore di sua madre, con tutto il suo impegno, per curare e sperare, con visite e specialisti a Roma o a Milano: nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. E dà speranza, perché è un impegno che continua, grazie a un progetto di credito sociale che si chiama “Io mi fido di noi”. “Si rivolge, spiega Oriana Leone, della Caritas della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, “a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile di ripartenza”. “Io mi fido di noi” è promosso da Caritas italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali, come De Finibus Terrae a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall’8xmille alla Chiesa cattolica: una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone: “Perché comunque tu non è che hai solo, diciamo, un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco, questo.

UCRAINA. MISSIONE A BERDYCHIV: DAI PACCHI ALIMENTARI ALL’ASCOLTO

Pacchi alimentari e medicine. Ma anche momenti insieme, per ascoltare, dare un consiglio, confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni, nell’Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdychiv e Zhytomyr si concentra l’impegno di Fondazione Punto missione, un’organizzazione bresciana, in rete a livello locale con i Frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdychiv. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell’est tagliate dal fronte.