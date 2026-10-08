Militari italiani in Arabia Saudita, Crosetto: “Riad è nostro partner e continua a chiederci aiuto”

ROMA – L’Arabia Saudita è “un Paese partner”, di valore “strategico” per gli interessi nazionali, e “continua a chiedere” l’aiuto dell’Italia: lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante un’audizione alla Camera dei deputati.

Le dichiarazioni sono state rese in Sala del mappamondo, in riferimento al conflitto in Medio Oriente, che coinvolge le forze houthi al potere a Sana’a, in Yemen. Il ministro risponde alle domande dei commissari, in particolare sulla presenza dei militari nei paesi coinvolti da gravi tensioni in Medio Oriente, Arabia Saudita in primis. Le forze italiane sono state “dislocate in Arabia Saudita” per “garantire la sicurezza del personale militare e dei cittadini italiani presenti, la protezione della sicurezza energetica, interessi commerciali nonché accorate richieste d’aiuto”, ha spiegato il Ministro, puntualizzando che la presenza di 500 militari in missione fa parte “della nostra partecipazione Inherent Resolve, approvata con risoluzioni parlamentari”.

CROSETTO: “TRUPPE IN ARABIA SAUDITA SCELTA TECNICA, NON POLITICA”

Il Gulfstream, l’aereo radar italiano, “è tornato in Italia, così com’è tornato il velivolo di rifornimento, così come ho detto che i militari in missione sono 500. La scelta di trasferire i militari dal Kuwait all’Arabia Saudita, mettendoli in sicurezza in parte in Arabia e in parte in altri Paesi, non è una scelta politica, non lo è mai, è una scelta tecnica: dobbiamo prendere atto della situazione”. Lo ribadisce il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull’attacco alla base di Ta’if e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, replicando all’on. Amendola in Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato riunite.

“La cosa chiara di questi schieramenti è che le nostre truppe non hanno fatto un solo atto difforme da quello autorizzato dal parlamento”.

CROSETTO: “OGNI MISSIONE ITALIANA POGGIA SU QUADRO GIURIDICO CHIARO”

Sopratutto, “la presenza italiana nell’area poggia su un quadro giuridico assolutamente chiaro e trasparente”. Lo dichiara il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull’attacco alla base di Ta’if e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, assicurando i commissari.

CROSETTO: “ABBIAMO RISPOSTO AD ACCORATE RICHIESTE AIUTO”

“La presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non è nuova, ma parte della nostra partecipazione Inherent Resolve, approvata con risoluzioni parlamentari”.

Lo dichiara il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull’attacco alla base di Ta’if e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, intervenendo in Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato riunite. L’importanza di “garantire la sicurezza del personale militare e dei cittadini italiani presenti” è tra le ragioni per cui le forze italiane sono state “dislocate in Arabia Saudita”, insieme alla protezione della “sicurezza energetica, interessi commerciali nonché accorate richieste d’aiuto”.

“Il Parlamento- assicura di nuovo il ministro- è sempre stato coinvolto nelle decisioni di dislocare”, come già era avvenuto per “Iraq e Kuwait”.

MAR ROSSO. ASPIDES, CROSETTO: “RISCONTRO SU ASSET DA 2-3 PAESI UE”

L’Italia conta in “un riscontro positivo” rispetto ai contributi navali che potrebbero arrivare “da due o tre” Paesi dell’Unione europea per la missione Aspides nel Mar Rosso: lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante un’audizione alla Camera dei deputati.

Crosetto ha detto di “contare in un riscontro positivo” rispetto agli “asset navali” che sarebbero messi a disposizione da “due o tre nazioni”. Al riguardo, il ministro ha menzionato le richieste presentate il mese scorso a Kaja Kallas, Alta rappresentante per la Politica estera e di sicurezza dell’Ue. Crosetto ha sottolineato come la libertà di navigazione nel Mar Rosso sia “fondamentale per l’armatoria italiana”, costretta altrimenti a cambiare rotte e a far fronte a costi maggiori.

CROSETTO: “PORTO ALL’UE LA RICHIESTA DI AIUTO DELL’ARABIA SAUDITA ALL’ ITALIA”

I Paesi del Golfo e del Medio Oriente “continuano a chiederci aiuto: ho sentito due giorni fa il collega dell’Arabia Saudita, il presidente del Consiglio è stato chiamato dal vertice dell’Arabia Saudita alcuni giorni fa: l’Arabia Saudita soprattutto ci chiede aiuto: quindi, ho interloquito ieri con la premier e sto spingendo affinché la richiesta sia fatta all’Europa non solo all’Italia. Occorre coinvolgere tutta l’Ue dato che è una questione di sicurezza energetica e dell’area e ne sto parlando con la Kallas“. E’ la replica del ministro della Difesa Guido Crosetto in audizione Esteri e Difesa di Camera e Senato, sulla presenza dei militari italiani in Arabia Saudita.

Incalzato dalle opposizioni, il ministro ribadisce che “la fornitura di aiuti difensivi a paesi colpiti da attacchi iraniani- tra cui l’Arabia saudita- che hanno chiesto aiuto ai paesi amici è un aspetto comunicato al Parlamento sia nelle audizioni mie e del collega Tajani che del Capo di stato maggiore della difesa. Parallelamente, nell’audizione del comandante del Covi sulla missione Inherent Resolve le componenti operative sono state ridislocate in Arabia Saudita e Giordania dove svolgiamo attività di difesa antiaerea antimissile“. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo in audizione alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

CROSETTO: “SE L’EUROPA RESTA SORDA, PASSEREMO IN PARLAMENTO”

“Se per caso l’Europa sarà sorda e ci fosse la necessità di costruire qualcosa ad hoc, dovremo necessariamente passare in Parlamento, ma sarebbe qualcosa di diverso da quello che ci ha spinto a dislocare le nostre forze in Kuwait, o a prendere le altre decisioni”. Lo dichiara il ministro Guido Crosetto, nel corso dell’audizione alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.