Fazzolari: “Non è ancora il momento di Meloni al Quirinale”. L’ombra di ingerenze russe sul voto “rischio concreto”

ROMA – “Vannacci è come Conte e non ci alleeremo con lui”, “non è ancora il momento di Giorgia al Quirinale” e “per le elezioni c’è un rischio di ingerenze russe”. Lo dice in un’intervista a Salvatore Merlo per il Foglio, Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Meloni al Quirinale? “Non credo che sia nelle sue ambizioni. A un certo punto immagino sarà la figura più adatta, ma di certo non nel 2028”. Fazzolari il prossimo capo dello stato se lo immagina “conservatore ma il più possibile inclusivo”, e mette in conto che la sinistra, chiunque sia il prescelto, “urlerà comunque allo scandalo”. Meloni invece resta dove sta, e dove secondo lui è diventata “il primo presidente del Consiglio della Terza Repubblica”. È insostituibile anche alla guida di Fratelli d’Italia? “A oggi nessuno è completo come lei, non solo all’interno di Fratelli d’Italia”.

Lo sfidante alle elezioni? “La segretaria del Pd, Elly Schlein, perché è così che funziona nelle coalizioni, quando non sono soltanto cartelli elettorali: il capo del partito più votato è il leader”. Vannacci? “È uguale a Giuseppe Conte, non ci alleiamo con chi concepisce la politica in modo opportunistico”. E quando si voterà? “Non dipende solo da noi. Ma ci sono due possibili scadenze naturali: una alla fine dei cinque anni, quindi a settembre, l’altra a giugno che darebbe agio al prossimo governo di fare con calma la legge di bilancio”. Quindi forse per il governo è preferibile giugno. E questa è una notizia. Timori di ingerenze straniere sul voto? “Il rischio è concreto, la disinformazione russa opera anche in Italia”. Ci sono agenti di Putin nella nostra politica? “No, solo opportunisti di basso livello”. Ranucci cos’è per lei? “Il classico bigotto che fa le prediche agli altri ma poi viene beccato in situazioni imbarazzanti”.

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

E con la legge elettorale che forse sarà approvata oggi cosa cambia? “L’obiettivo è avere governi più stabili e coalizioni ben definite, questo probabilmente polarizzerà i voti sulle due principali alleanze“. Effetto possibile: ridimensionare Vannacci. “Trovo molto poco sincera la sua posizione filorussa. Se fosse un agente pagato dal Cremlino avrebbe almeno una sua linearità. Ma non lo è”. Lui e il Movimento 5 stelle, sostiene Fazzolari, si contendono la quota di italiani che non vuole sentir parlare di Ucraina, con una disponibilità all’adattamento che non conosce confini. “Se domani convenisse sostenere che la Lituania deve invadere San Pietroburgo, loro sosterrebbero l’invasione lituana di San Pietroburgo”. Quanto ai parlamentari che hanno lasciato il centrodestra per seguire Vannacci, “casualmente sono tutti politici che non avevano grandi probabilità di essere ricandidati”, compresi “ex sottosegretari del governo Draghi che si improvvisano esponenti della vera destra”.

“VANNACCI E CONTE UGUALI, SONO COME I BARBAPÀ”

Il paragone, per Fazzolari, è con la Meloni del 2012, che rinuncia a un incarico di primo piano offerto da Berlusconi per fondare un partito destinato a prendere l’1,95 per cento alle politiche. “Noi siamo all’esatto opposto”. “Io non vedo alcuna differenza tra Vannacci e Giuseppe Conte. Sono come i Barbapapà, per dirla con Giorgia, perché cambiano forma in base alla convenienza. E noi non ci alleiamo con chi fa così“. I sondaggi che danno il generale al 7 o all’8, addirittura al 10 per cento, non lo turbano più di tanto, “la nuova legge elettorale darà una forte spinta a concentrare i voti sui due schieramenti, la riforma ha una logica polarizzante. E inoltre il passato offre conforto, non è la prima volta che qualcuno cerca di fare un’operazione per sfasciare da destra il centrodestra. Angelino Alfano, all’inizio, quando fece il suo partito, era stimato al 10 e poi non ebbe successo. Fini, quando ruppe con il Pdl, era stimato all’8,5 per cento e poi prese lo 0,4. Collocarsi alla nostra destra è complicato, per il semplice motivo che molti di noi provengono dal Fronte della Gioventù. Ci si può provare. Auguri”. E insomma, ripete Fazzolari, la pregiudiziale contro Vannacci non è il suo essere filorusso “perché significherebbe prenderlo sul serio. E nel suo modo di porsi non c’è niente di serio”.