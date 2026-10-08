Sicilia, Schifani riunisce la Giunta, 13 punti: la crisi resta sullo sfondo. Mulè: “Candidarmi alla presidenza? Se me lo chiedono sono pronto”

di Salvo di Cataldo e Maria Carmela Fiumanò

PALERMO – Tre nomine, il via libera all’intervento finanziario necessario per aprire i cantieri sulle autostrade gestite dal Cas scongiurando il rischio chiusura e un protocollo d’intesa con la procura di Catania. Sono alcuni dei punti inseriti all’ordine del giorno della riunione della giunta regionale siciliana, convocata da governatore Renato Schifani per le 11 di oggi. L’attesa, tuttavia, è tutta per le eventuali comunicazioni del presidente rispetto alla crisi politica che si è innescata martedì con le dichiarazioni del commissario regionale di Forza Italia Nino Minardo. L’ipotesi di dimissioni immediate appare tramontata ma il governatore potrebbe comunicare comunque le sue valutazioni sull’intera vicenda ai suoi assessori.

L’agenda di lavoro prevede 13 punti: l’ultimo, come da prassi, riguarda le “comunicazioni del presidente”. Il primo punto da affrontare sarà la ratifica della nomina di Sabrina Cillia come nuova direttrice del Cefpas di Caltanissetta. Sulla precedente proposta del governo c’è già l’ok della commissione Affari istituzionali dell’Ars e ora il provvedimento torna in Giunta per il via libera definitivo. Il governo dovrebbe poi nominare il nuovo dirigente generale dell’ufficio Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea. Prevista anche la nomina del nuovo ‘Mobility manager’ della Regione, ruolo lasciato sguarnito dopo l’arresto di Angelo Pizzuto. Sul tavolo anche un protocollo d’intesa tra la Regione e la procura di Catania per l’assegnazione temporanea di personale regionale agli uffici giudiziari etnei. Infine, c’è anche l’atteso intervento finanziario per l’avvio dei cantieri sulle autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania gestite dal Cas. In questo modo il Consorzio autostrade siciliane potrà scongiurare la chiusura delle due importanti arterie che era stata paventata dal ministero delle Infrastrutture in caso di mancati interventi sulla sicurezza. Il soccorso della Regione arriverà tramite fondi Poc.

MULÈ: IO CANDIDATO ALLA PRESIDENZA? PRONTO SE ME LO CHIEDONO

“Se il partito e la coalizione me lo chiedono io sono pronto. La mia disponibilità l’avevo già data da mesi”. Lo dice interpellato a Montecitorio dall’agenzia DIRE, Giorgio Mulè che oggi alla Camera dirige in mattinata l’Aula sulla legge elettorale. “Se la Patria chiama, eccomi…”, chiosa con un sorriso l’esponente di Forza Italia anche se non vuole commentare ulteriormente la notizia che Renato Schifani potrebbe annunciare le sue dimissioni da governatore.