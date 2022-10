A Riccione un evento per le 6 vittime della tragedia in A4, Fresu, Ron e Casadei pronti a partecipare

RICCIONE- Oltre a quattro giornate di lutto, alla veglia di preghiera e al funerale la cui data è ancora da fissare, a Riccione è probabile che venga organizzato un evento per ricordare le sei vittime nell’incidente di ieri in A4. Cioè Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri che frequentavano il centro 21 e l’ex sindaco Massimo Pironi. Ron, Paolo Fresu e Mirko Casadei, gli artisti che si sarebbero dovuti esibire a Riccione ieri e oggi per i festeggiamenti, poi annullati, del Centenario del Comune si dicono infatti pronti a recuperare le date per un evento in omaggio dei deceduti nella tragedia. I musicisti, si legge oggi in una nota del Comune, “si associano al dolore della città, colpiti dalla terribile notizia” e affermano di essere a disposizione del Comune a titolo gratuito per “recuperare una data in futuro per omaggiare le vittime di questa tragedia”.

Sia Ron che Paolo Fresu, fa sapere Casadei, “sono persone di grande sensibilità. In particolare Fresu mi ha appena riferito di non essere riuscito a dormire pensando a cosa è accaduto, a quei giovanissimi ragazzi che hanno perso la vita. Questa tragedia che ha colpito Riccione ha lasciato tutti noi senza parole”. Per questo, conclude, “siamo a disposizione per organizzare un evento, che ovviamente sarà molto diverso da quelli che abbiamo cancellato in segno di lutto, in ricordo di chi purtroppo non c’è più”.

