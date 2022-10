Verstappen dribbla le penalità e si prende la pole in Giappone

ROMA – E’ di Max Verstappen la pole position del Gp del Giappone, quintultima gara del Mondiale di Formula 1. Il campione del Mondo, che a Suzuka può aritmeticamente conquistare il suo secondo titolo di fila, ha chiuso il miglior giro in 1:29.304. Dietro le due Ferrari: partirà dalla prima fila Charles Leclerc, a soli 10 millesimi, terzo Carlos Sainz. Quarta l’altra Red Bull di Sergio Perez.

Verstappen ha “dribblato” anche una possibile penalità in griglia, dopo essere finito sotto investigazione per una manovra azzardata nel Q3, che ha coinvolto anche Lando Norris. “Stavo andando piano – ha raccontato – cercavo di riscaldare le gomme, c’è stato un piccolo spavento, lui ha cercato di evitarmi e per fortuna non è successo nulla”. La Fia lo ha “graziato” comminandogli solo una “reprimenda”.

Domani intanto si prevede gara bagnata. Charles Leclerc quasi se lo augura. “Le chiamate giuste faranno la differenza, soprattutto per il meteo – ha detto il monegasco ai microfoni di Sky Sport – Sarà una gara difficile, ma va bene così. E’ un buon allenamento, per sfruttare le condizioni al meglio. Il feeling è buono. Se è asciuto di solito la Red Bull fa uno step dal sabato alla domenica”.

