Frutta tropicale e 110 chili di cocaina, la scoperta al porto di Catania

PALERMO – Maxi sequestro di cocaina al porto di Catania. la guardia di finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane del capoluogo etneo hanno scoperto oltre un quintale di droga all’interno del porto. La cocaina è stata scoperta nel corso di un controllo in un container proveniente dal Sudamerica e contenente frutta tropicale dall’Ecuador.

PUREZZA OLTRE L’80%

Le fiamme gialle, entrate in azione con i cani antidroga, hanno notato una saldatura irregolare sul tetto di uno dei container e così hanno deciso di dissaldare la paratia con l’ausilio dei vigili del fuoco per verificare la saldatura precedente. Sotto il tetto, all’interno della coibentazione del container frigorifero, sono stati trovati 96 panetti di cocaina purissima per un totale di oltre 110 chili. Le analisi successive hanno appurato la elevatissima percentuale di purezza: oltre l’80%.

LA VENDITA AVREBBE FRUTTATO 12 MILIONI DI EURO

La vendita al dettaglio della cocaina, secondo quanto stimato dalla guardia di finanza, avrebbe consentito di ricavare oltre 12 milioni di euro. Si tratta del sequestro di droga più ingente effettuato nel porto di Catania dalla guardia di finanza.

