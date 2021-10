Salvati in mare 202 migranti al largo di Roccella Jonica

REGGIO CALABRIA – Sono giunti oggi al porto di Roccella Jonica (Reggio Calabria) 202 migranti soccorsi in mare a bordo di un motopeschereccio da mezzi della guardia di finanza e della guardia costiera. Il gruppo è composto prevalentemente da Afghani (144) e Iraniani (43). Ci sono donne e minori, anche non accompagnati. Conclusi i controlli sanitari ed i primi accertamenti, saranno ospitati in una struttura messa a disposizione dal Comune di Roccella Jonica.