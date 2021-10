All’asta a Bologna le luminarie di Lucio Dalla: contribuiranno a rifare la degenza oncologica

BOLOGNA – Hanno riacceso via D’Azeglio durante lo scorso inverno, per dare un segnale di luce in piena pandemia, e adesso verranno battute all’asta, per scopi benefici, in collaborazione con Sotheby’s e con la Galleria d’arte maggiore-Gam. Sono le luminarie dedicate a “Futura”, una delle canzoni di Lucio Dalla più amate anche dai bolognesi, a sostenere di nuovo la comunità di tutta Bologna.

Già firmate da Pablo Echaurren Matta, che ha disegnato gli strumenti musicali che accompagnano le parole ‘luminose’, le luminarie adesso contribuiranno a rifare la degenza di Oncologia del Sant’Orsola, per la quale serve mezzo milione di euro. Gli esercenti di via D’Azeglio pedonale, il Comune e la stessa Fondazione Lucio Dalla invitano tutti a partecipare alla nuova gara di solidarietà, che sarà in programma il 26 ottobre.

L’asta con le luminarie di Futura, realizzata con il sostegno di Lavoropiù, si terrà a palazzo Re Enzo quel giorno attorno alle 20.30, durante una cena benefica preparata dagli chef dell’associazione Tour-tlen a partire da un’ora prima. L’offerta è libera con una donazione minima di 100 euro a persona, i posti disponibili sono 150 e la prenotazione è obbligatoria (si potrà partecipare alla cena anche acquistando gli ingressi anche al Gran Bar di via D’Azeglio a partire da lunedì). Durante la cena, sarà Raphaelle Blanga, direttrice di Sotheby’s Italia, a battere all’asta le lumninarie.

Tutto aiuterà quindi la Fondazione Sant’Orsola a donare ai pazienti un reparto nuovo: grazie al progetto “Lo spazio che cura”, la degenza oncologica sarà tutta rivista, tra letti elettrici di ultima generazione, balconi trasformati in giardini d’inverno e tende fonoassorbenti. Per riuscire a fare tutto, conferma il prof Andrea Ardizzoni, “è necessario raccogliere 500.000 euro, un traguardo che l’asta delle luminarie di Dalla potrà permettere di avvicinare in modo decisivo”.