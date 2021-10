Universitari in protesta a Napoli contro il Green pass: è la prima mobilitazione promossa da studenti

NAPOLI – Le proteste anti Green pass coinvolgono anche gli studenti che a Napoli si mobilitano contro l’obbligo di esibire il certificato verde negli atenei. Una prima manifestazione è convocata per oggi, alle 9, in piazza San Domenico, dove gli universitari si sono dati appuntamento prima di recarsi in corteo fuori alle sedi dei rettorati della Federico II e dell’Orientale.