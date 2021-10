Sgomberato a Genova il centro sociale Terra di nessuno

GENOVA – La Polizia locale di Genova, sotto il controllo della Digos, sta eseguendo dalle prime luci di questa mattina lo sgombero del centro sociale Terra di nessuno, nel quartiere del Legaccio. I vigili sono entrati attorno alle 6.30 e hanno svegliato alcuni ragazzi che stavano dormendo.

La struttura di via Bartolomeo Bianco era occupata dal 1997, ma da diversi anni la Lega ne chiede con forza lo sgombero. A gennaio una sentenza del Tar, pur riconoscendo la funzione sociale del Tdn, aveva legittimato la procedura avviata stamattina. Nell’area dovrebbe sorgere un’isola ecologica. Sulla pagina Facebook del centro sociale è da poco comparso l’appello: “Stanno sgomberando il Csoa Terra di nessuno. Chi può raggiunga lo spazio al più presto”.

All’esterno del centro sociale sono già pronti i muratori con mattoni e cemento per bloccare l’accesso alla struttura e i tecnici dell’Enel per staccare la corrente. L’accesso a via Bianco è presidiato dai blindati della polizia, mentre lungo la via sono presenti altri blindati di polizia e guardia di finanza. L’ingresso al Tdn è sbarrato da vigili e Digos. Alcuni ragazzi che dormivano nella struttura, al momento, sono ancora all’interno del centro sociale, mentre qualche altro giovane si sta radunando all’esterno. Dall’alto, a osservare le operazioni anche una consigliera municipale della Lega e un abitante del quartiere.

UNO DEGLI OCCUPANTI È SALITO SUL TETTO CON LA BANDIERA ZAPATISTA

Luciano, uno degli storici occupanti, è salito sul tetto, sventolando la bandiera dell’esercito zapatista. “Vogliamo vedere l’ordine di sgombero- spiega- nessuno ci ha dato niente. Anzi, stavano pure iniziando a staccare la corrente, ma si sono accorti che paghiamo regolarmente le bollette, come l’acqua, attraverso l’associazione con cui don Gallo aveva fatto un accordo con il Comune”.

Poi, rivolgendosi a chi coordina le operazioni di sgombero: “Sul fatto che ci sgomberate, ormai, non possiamo più farci niente. Per scendere voglio che ci assicuriate la possibilità di portar via tutte le nostre cose: ci sono 25 anni e 75.000 euro di attrezzatura audio“, utilizzata per service di spettacoli, concerti e manifestazioni in città e non solo. “Peccato- aggiunge con rammarico- il 25 ottobre dovevamo accogliere una delegazione internazionale zapatista”.

PRESIDIO SU PONTE LAGACCIO: “TDN NON SI TOCCA”

Una cinquantina di manifestanti si è radunata sul ponte del Lagaccio per protestare contro lo sgombero del centro sociale Terra di nessuno, bloccando il traffico tra via Napoli e via Bari. Le strade di accesso alla struttura sono state sbarrate dalle forze dell’ordine. “La Terra di nessuno è anche mia. Giù le mani dai centri sociali”, recita uno striscione. “Ne sgomberano uno, ne occupiamo cento”, avverte un altro.

IL SENATORE CRUCIOLI ENTRA AL TDN A PARLARE CON GLI OCCUPANTI

Arriva la solidarietà del centrosinistra genovese e non solo al presidio contro lo sgombero del Tdn. Dentro al centro sociale a parlare con gli occupanti è entrato il senatore dell’Alternativa c’è e avvocato, Mattia Crucioli, accompagnato da Digos e dall’assessore comunale leghista, Giorgio Viale. La consigliera comunale del Pd, Cristina Lodi, ha osservato da vicino le prime operazioni delle forze dell’ordine: “Ho verificato che tutte le azioni si stiano svolgendo nel pieno rispetto dei diritti delle persone- spiega- stupisce questa fretta da parte dell’amministrazione comunale, da mesi c’era un tavolo di confronto. Piacerebbe che dietro queste azioni di forza ci fossero almeno idee e contenuti per il bene della città e, invece, nessuno sa che progetti ci siano sull’area”.

La dem aggiunge che “anche questi ragazzi sono cittadini genovesi, l’amministrazione deve assumersi l’onere di gestire la conflittualità“. Al presidio dei manifestanti sul ponte del Lagaccio anche il consigliere regionale di Linea condivisa, Gianni Pastorino.

LEGA: “LO SGOMBERO È UNA VITTORIA ATTESA DA 27 ANNI”

“Lo sgombero del centro sociale Terra di nessuno è una vittoria della Lega. Un epicentro di illegalità che per 27 anni ha tenuto in ostaggio il quartiere del Lagaccio“. Così il gruppo della Lega in consiglio comunale a Genova commenta a caldo, in una nota, lo sgombero in corso del Tdn. “Lo sgombero di almeno un centro sociale era la richiesta che la Lega aveva posto all’amministrazione e al prefetto, avallata da una sentenza del Tar a tutela degli interessi del diritto del Comune di Genova a recuperare l’immobile”, rivendica il Carroccio. “La Lega si è fatta portavoce dell’esasperazione dei residenti dei quartieri Lagaccio, Oregina e San Teodoro. Ora possiamo restituire questa zona alla città e riqualificare l’area”, conclude la nota.

“Con lo sgombero del centro sociale diamo esecuzione a una sentenza del Tar e chiudiamo un lungo iter– aggiunge l’assessore comunale alla Sicurezza, in quota Lega, Giorgio Viale– una liberazione attesa dai cittadini del quartiere Lagaccio da ben 27 anni. Il Comune deve finalmente avviare la riqualificazione dell’area che sarà restituita ai cittadini, anziani e bambini, con l’offerta di nuovi servizi e di una isola ecologica. D’ora in poi al Lagaccio regneranno ordine e legalità. Nessuno può pensare di occupare a sbafo gli immobili di proprietà di tutti i cittadini”.