Coronavirus, impennata di casi: 4.458 nuovi casi, mai così tanti da aprile. I morti sono 22

ROMA – Impennata di casi in Italia: i dati riportati dal ministero della Salute riportano per la giornata di oggi 4.458 nuovi casi, un dato mai così alto dai tempi di aprile. I nuovi casi di ieri erano stati 3.678. L’incremento di morti è 22.

Anche il dato dei tamponi è il più alto di sempre: nelle ultime 24 ore sono stati 128.098, mentre ieri (già numero record) erano stati 125.314.

Guardando la situazione nelle regioni con più casi, sono 109.869 in Lombardia; 37.194 in Piemonte; 36.638 in Emilia-Romagna; 29.909 in Veneto e 18.748 in Lazio.

