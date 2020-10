Nave Rhapsody attracca al porto di Bari con 805 migranti a bordo

BARI – Sono 805 i migranti a bordo della nave Rhapsody che questa mattina, proveniente da Palermo, ha attraccato nel porto di Bari. Tra loro ci sono un centinaio di minori non accompagnati che saranno trasferiti in un centro di accoglienza di Brindisi. A bordo per lo più tunisini, marocchini ed egiziani ma ci sono anche persone originarie di Bangladesh e Pakistan. Sono in corso le operazioni di fotosegnalamento. Al momento poco meno di 500 migranti sono stati sottoposti al secondo tampone risultando negativi. Del gruppo alcuni dovrebbero essere rimpatriati, altri riceveranno decreto di espulsione per poi lasciare il territorio nazionale e altri ancora potrebbero essere trasferiti in centri di accoglienza per richiedenti asilo.