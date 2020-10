Giornale radio sociale, edizione del 8 ottobre 2020

SOCIETA’ – Un altro approdo è possibile. Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto che modifica alcune parti della normativa precedente su sicurezza e immigrazione. Soddisfazione delle associazioni che evidenziano però anche alcuni punti critici. “Una nuova stagione nel segno dei diritti e dell’interesse generale” è il commento dell’Arci e “Solo un primo passo verso una radicale riscrittura delle politiche sulle migrazioni” è l’auspicio del Cnca.

INTERNAZIONALE – Indagine urgente. 29 organizzazioni umanitarie e per i diritti umani tra cui Human Rights Watch, Amnesty international e Action Aid hanno scritto una lettera al parlamento greco per istituire una commissione d’inchiesta sui rinvii illegali di migranti verso la Turchia. Espulsioni collettive e respingimenti spesso accompagnati da atti di violenza, in contrasto con le norme internazionali.

ECONOMIA – Occasione d’oro. La Commissione europea ha deciso di concedere all’Italia la possibilità di destinare 1,5 miliardi di euro come sostegno alle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus che operano nel Mezzogiorno. La misura prevede una riduzione del 30% dei contributi previdenziali che i beneficiari devono versare nel quadro di contratti che contemplano una sede di lavoro nelle regioni del Sud

CULTURA – Amici per la foglia – Sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter il libro per insegnare ai bambini, in modo creativo e divertente, i benefici di un’alimentazione sana. Il servizio è di Clara Capponi

Giorgia e Marzia De Grassi sono due sorelle che vivono a migliaia di km di distanza ma condividono la passione per la pedagogia dei bambini, l’alimentazione sana e il senso dell’ironia.

Da questa passione e sfruttando il tempo a casa durante il lockdown hanno dato testa e gambe al libro pensato per far riflettere e divertire bambini e adulti incoraggiandoli ad assumere corretti stili di vita utilizzando l’ironia e stimolando l’immaginazione con tanti contenuti extra.

tutti i ricavati della prevendita del libro disponibile in italiano e inglese saranno utilizzate per le spese di editing, pubblicazione e marketing in modo da far arrivare il libro il più lontano possibile. E magari sviluppare nuove idee

SPORT – Un premio per il comune più green. È stato prorogato al 31 ottobre il termine per la presentazione delle candidature all’urban award, il premio per i comuni che investono in progetti legati alla bici e alla mobilità sostenibile. In tempi di pandemia la bicicletta, infatti, è il mezzo ideale per spostarsi. Proprio per promuoverne sempre più l’uso il comune vincitore riceverà un parco bici composto da circa 30 mezzi. La premiazione si terrà il 18 novembre

DIRITTI – Prigioni d’Egitto. “Ancora in carcere, mesi senza udienza di merito, mesi senza rispetto dei diritti umani e civili. Aumentiamo la pressione democratica, non rassegniamoci. Il Governo chieda il rispetto dei diritti umani come condizione di relazioni bilaterali con l’Egitto”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, riguardo alla notizia del prolungamento di altri 45 giorni della detenzione al Cairo di Patrick Zaki, studente del Master Gemma dell’Università di Bologna.