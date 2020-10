Sondaggio EMG: ampio consenso per le misure del governo, il 59% degli italiani vuole lo stop della Serie A

ROMA – Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agora’, il programma condotto da Luisella Costamagna su Raitre, alla domanda: “secondo lei il campionato di calcio dovrebbe fermarsi?”, il 59% degli intervistati ha risposto “si'”. “No” il 41%.

In merito alle nuove misure di prevenzione adottate dal governo, il 71% degli intervistati pensa che “siano giuste”, il 14% che siano “eccessive”. Il 15% preferisce non rispondere. Il 57% degli intervistati, inoltre, ha dichiarato di temere un nuovo lockdown, il 29% invece no. L’14% preferisce non rispondere.

