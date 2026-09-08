martedì 8 Settembre 2026

Ex Ilva, il governo chiede la sospensione dei licenziamenti: sì da Aigi e Aepi

Almeno fino alla decisione della Corte d'Appello

di Nicoletta Di PlacidoData pubblicazione: 8-9-2026 ore 18:24Ultimo aggiornamento: 8-9-2026 ore 18:25

ROMA – A quanto si apprende, il Governo, in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali sull’ex Ilva di Taranto, ha lanciato un invito a sospendere le procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi dalle aziende dell’indotto, almeno fino alla decisione della Corte d’Appello di Milano. Risposta positiva è arrivata dalle associazioni maggiormente rappresentative delle aziende coinvolte: Aigi e confederazione Aepi, “per senso di responsabilità” hanno deciso di accogliere l’appello sospendendo le procedure di licenziamento. Quella in corso sull’ex Ilva è una vera e propria tempesta destinata a generare ripercussioni occupazionali e sociali, ha evidenziato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Il Governo, ha ricordato il sottosegretario Mantovano, fin dal suo insediamento si è assunto le proprie responsabilità prendendo in carico la difficile situazione dell’ex Ilva, affrontando da subito numerosi passaggi impegnativi, dall’esclusione di Arcelor Mittal, alle continue interlocuzioni con l’Unione europea per reperire le risorse necessarie.

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