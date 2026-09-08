martedì 8 Settembre 2026

Banche, la Lega a Fi: “Basta no, chiederemo un contributo sul modello spagnolo”

Il Carroccio è già al lavoro su un documento da presentare in Aula

di Antonio BravettiData pubblicazione: 8-9-2026 ore 17:00Ultimo aggiornamento: 8-9-2026 ore 17:02

ROMA – Tra il pubblico presente all’evento ‘A tua difesa – Verso la finanziaria 2027’ organizzato dalla Lega, composto da amministratori, militanti e rappresentanti dei territori, cresce l’insofferenza verso i continui “no” di alcuni alleati di governo, che rischiano di rallentare riforme e misure attese da famiglie e imprese. In particolare, fanno presente fonti del partito, viene giudicata incomprensibile la contrarietà di Forza Italia a un contributo da parte delle banche, a fronte di oltre 50 miliardi di utili: un contributo del 5% potrebbe garantire tra i 2 e i 3 miliardi di euro di risorse da destinare al sostegno di famiglie e imprese e al rafforzamento della sicurezza. La Lega è già al lavoro su un documento da presentare in Aula sul contributo delle banche, prendendo come riferimento anche il precedente spagnolo.

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