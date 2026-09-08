Temporali in arrivo, l’allerta degli esperti: in uno o due giorni potrebbe cadere la pioggia di un mese

ROMA – Il grande caldo ha le ore contate, i temporali sono in arrivo. È quello che tutti gli esperti di previsioni meteo stanno ripetendo da un paio di giorni a questa parte. Ma forse di questi temporali è il caso di preoccuparsi visto che, a quanto pare, potrebbero arrivare in modo molto violento. Con grandine, nubifragi, raffiche di vento forte e anche quantità di pioggia molto elevata. A dirlo è il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che avverte: “Il prezzo da pagare per lo stop al grande caldo sarà però quello di temporali talora di forte intensità con rischio locali nubifragi, grandine anche di grosse dimensioni, improvvise e violente raffiche di vento”. I temporali partiranno al Nord, per poi spostarsi anche su Centro e Sud. In particolare, nel weekend c’è il rischio “fenomeni intensi specie sul comparto peninsulare”. Nel complesso, avverte Ferrara, “entro il fine settimana potranno cadere punte locali di oltre 100-150 millimetri al Centronord: in pochi giorni, se non in un singolo giorno, non si esclude dunque che a livello locale possa cadere la pioggia di un intero mese.

TEMPORALI DOVE E QUANDO

Mercoledì 9 settembre, spiega in una nota Edoardo Ferrara di 3bmeteo, rovesci e temporali interesseranno il Nord avanzando dalle Alpi verso la Pianura Padana; primi fenomeni anche al Centro in particolare tra Toscana, Umbria e Marche. Giovedì 10 settembre la perturbazione estenderà il suo raggio d’azione in modo più diretto al Centro, con rischio nubifragi dalla Toscana al Lazio e Abruzzo, oltre che a rinnovare nuove precipitazioni al Nord. Per il Sud invece bisognerà aspettare ancora un po’, anche se i primi focolai temporaleschi non sono esclusi. Ancora piogge e temporali tra venerdì 11 settembre e il weekend, con rischio di fenomeni intensi specie sul comparto peninsulare.

IL CALO DELLE TEMPERATURE

“Dopo 4 mesi di egemonia quasi assoluta- annuncia il meteorologo Ferrara-, il grande caldo verrà spazzato via da correnti più fresche atlantiche con un generale ricambio d’aria che ci porterà finalmente in media termica per il periodo. Le temperature caleranno anche di 8-10°C mercoledì al Nord, entro giovedì sera anche al Centro. Il Sud dovrà aspettare tra venerdì e sabato per avere un ricambio d’aria più apprezzabile, ma entro il weekend l’aria sarà più respirabile e gradevole un po’ su tutta l’Italia. In generale, quando l’aria più fresca sarà entrata, le temperature massime non supereranno i 28-30°C, talora mantenendosi anche sotto i 25-26°C; molto più fresco anche durante le ore notturne, con minime al di sotto dei 17-18°C in particolare sulle zone interne”, conclude Ferrara