Totti debutta da Advisor della Maxima Roma: “La Capitale merita il grande basket” | VIDEO

ROMA – “Per me è una conferenza un po’ strana. Facevo parte di un altro percorso. Il progetto di Paul Matiasic (presidente di Maxima Roma, ndr) mi ha intrigato, ho una responsabilità pesante. Per me è uno sport diverso, ma mi impegnerò al massimo. Cercheremo di portare Roma ai massimi livelli e speriamo di portare tanti romani allo stadio”. Queste le prime parole di Francesco Totti, alla presentazione di Maxima Roma, la squadra di basket di cui sarà Advisor e delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsibility.

Paul Matiasic ha presentato il progetto sportivo e societario e gli obiettivi della nuova stagione, insieme ai protagonisti che accompagneranno Maxima Roma nel suo percorso dentro e fuori dal campo, tra cui proprio Totti. Per il presidente “Roma merita un grande basket e il nostro obiettivo è di portare il basket di Roma ai massimi livelli in Italia. Abbiamo un progetto ambizioso, un progetto per la gente di Roma, per i tifosi di Roma, per alzare il livello di basket in questa città e anche per crescere insieme con la comunità. Totti può portare tante cose, lui ha il cuore di Roma, gli occhi di Roma, un punto di vista di Roma. Lui capisce bene quale è la cosa più importante per i tifosi di Roma, cosa significa giocare per una squadra a un alto livello in questa città, la Caput Mundi. Lui può fare tante cose“.

Sicuramente non conoscerà tutto del mondo cestistico ma per Totti “quando c’è lo sport c’è sempre passione. È normale, sono due palle diverse. Però l’importante è stare dentro, fare le cose bene, con voglia, con determinazione. E per me è una nuova esperienza, un nuovo capitolo, e cercherò di dare il massimo sia per la società Maxima Roma, ma soprattutto per Roma, perché dobbiamo riportare Roma basket ai massimi livelli”.

Alla presentazione di Maxima Roma è intervenuto anche l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato: “Roma in questi 5 anni ha ripreso una centralità anche nel mondo dello sport, non solo per il calcio, ma anche per il basket- ha dichiarato- La scelta di investire qui è la conferma di come Roma sia tornata attrattiva e ambita a livello mondiale, nello sport come nel turismo, con 176 nuovi hotel aperti in 4 anni. Non è frutto del caso, ma di una strategia vincente che abbiamo adottato fin dal primo giorno”.

“Roma e Inter candidate per il titolo? non diciamo niente e aspettiamo. Tra 15 giornate vedremo. Roma non la accantonerò mai, è la mia pelle. Stiamo là, siamo partiti bene e spero possa continuare su questi livelli”. Ha poi detto a margine Totti.