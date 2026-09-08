Tg Ambiente, l’edizione di martedì 8 settembre 2026

L’ESTATE PIÙ CALDA DA 1950 A OGGI, FORSE ANCHE ANNO AL TOP

L’estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a due metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche. L’anno ha visto finora in rialzo le temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. “I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l’anno più caldo dal 1950”, ha affermato il ricercatore Cnr-Ibe Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto, aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado; e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a due gradi.

MONDO VERSO SUPERAMENTO SOGLIA +1,5 GRADI ACCORDO PARIGI

L’aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell’Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, l’Unep, ha identificato un percorso di superamento, picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l’entità e la durata del superamento, e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. “Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi” ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell’Unep. “Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente” ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

SUPER EL NIÑO PORTERA’ INVERNO CALDO, WMO: SENZA PRECEDENTI

Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l’avvertimento lanciato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni due-sette anni e dura dai nove ai dodici mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che El Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest’anno le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma in quasi tutte le aree terrestri.

2026, ESTATE HORRIBILIS PER LE ALPI E I SUOI GHIACCIAI

Estate 2026 horribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la ‘Carovana dei ghiacciai’ di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle, e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fine agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei sette ghiacciai simbolo, ovvero Adamello, Grande Motte, ghiacciai del Miage e Planpincieux sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge superiore sul Monviso: tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.