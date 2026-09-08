Lettura, matematica e soprattutto scienze: studenti italiani ‘promossi’ dal rapporto Ocse-Pisa: valori sopra la media

ROMA – Gli studenti italiani di 15 anni se la cavano bene, rispetto ai loro coetanei europei, in lettura e in matematica. E in scienze anche meglio, con valori superiori alla media. È il quadro che emerge dal rapporto Ocse-Pisa che è stato presentato questa mattina. Il focus dell’indagine del 2025, quella raccontata oggi, erano proprio le scienze, ambito in cui gli studenti italiani sembrano brillare (un pochino) più degli altri ragazzi europei: hanno infatti raggiunto 483 punti, uno in più della media Ocse che è pari a 482. E anche la lettura li vede una spanna avanti dei francesi e dei tedeschi. E dei finlandesi, che per tanti anni sono stati in vetta a questa analisi, ma a questa rilevazione hanno registrato un crollo.

I dati dell’ultimo rapporto Ocse Pisa, sostiene il ministero dell’istruzione, evidenziano “una situazione di solidità” per il sistema di istruzione italiano, con valori che per la prima volta superano (anche se di poco) la media Ocse in comprensione dei testi scritti (lettura), in matematica e in scienze. Le competenze degli studenti appaiono migliorate rispetto ai dati del 2022. Di particolare importanza il risultato dell’Italia in lettura: gli studenti italiani raggiungono i 474 punti, rispetto ai 461 della media Ocse. Ma c’è un ma: se si guarda un po’ più indietro, agli ultimi dieci anni, o anche solo al rapporto Invalsi uscito a luglio, gli studenti italiani (insieme a quelli di altri paesi) stanno gradualmente perdendo punti in tutte e tre le discipline misurate: italiano, matematica e scienze. E non pochi, visto che si va dai dieci ai venti, scrive il Corriere. Una delle ragioni che ha dato il via a questo arretramento generale in tutti i paesi è da ricercare nel periodo del Covid e nei sistemi di didattica a distanza, ma non tutto può dipendere da questo.

“In una fase di grave e diffuso arretramento internazionale rispetto alla rilevazione 2022, per la prima volta ci collochiamo significativamente al di sopra della media internazionale. Il punteggio medio italiano è superiore a quello della Finlandia, sistema che ha rappresentato a lungo uno dei principali riferimenti internazionali in questo ambito”, commenta il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. In matematica raggiungiamo risultati migliori di Francia, Germania, Usa e Svezia. Il punteggio italiano è pari a 468 punti, a fronte di una media Ocse di 463. Anche la quota di studenti che ottiene almeno il livello di base è leggermente superiore a quella Ocse. La rilevazione attesta pure la riduzione dei divari fra Nord e Sud del Paese.

“Si confermano- continua il ministro- i segnali positivi già emersi nella ultima rilevazione Invalsi. La scuola italiana si è mostrata un sistema solido. In un contesto complesso, che ha visto arretrare in modo preoccupante diversi Paesi, il nostro sistema scolastico ha saputo lavorare sulle criticità, riuscendo peraltro a ridurre i divari storici tra Nord e Sud. Diventiamo un riferimento internazionale importante, lasciandoci alle spalle vecchi pregiudizi. Continueremo lungo la strada tracciata per potenziare le misure a supporto dei docenti e degli studenti”.