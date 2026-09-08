L’oroscopo di martedì 8 settembre

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Devi combattere un nemico in ambito lavorativo o qualche ostilità. Telefonata inaspettata da un parente…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
In amore ci sono state molte perplessità, e qualcuno addirittura ha rimesso in discussione un rapporto degli ultimi mesi. Se da tempo fai una vita sempre uguale, è normale che in questi giorni tu voglia liberarti o fare cose nuove.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Giornata in cui ti senti bene. Novità per i single, soprattutto per chi lo è da troppo tempo.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Eccoti finalmente nel pieno delle tue capacità! Rispetto a qualche tempo fa di strada ne hai fatta tanta; è una giornata utile per gli incontri. Le tue idee sono valide in questo periodo.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
L’amore può essere vincente; senti l’esigenza di conoscere persone nuove. Attività favorite anche se nuove, idee geniali.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Ogni tanto devi cercare il pelo nell’uovo, altrimenti non ti diverti. Consulti con esperti per un problema legale.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Dal momento che non hai avuto un attimo di tregua, è normale che queste giornate siano un po’ agitate. Spese di troppo per la casa o progetti che costano fatica e pure particolare impegno.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Ogni contatto nuovo è da favorire, dopo una separazione è possibile vivere un grande amore. Potresti ricevere buone notizie in merito ad alcune richieste passate.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Valuta bene cosa fare e non strapazzarti. E’ probabile che in questo periodo tu senta un po’ d’insofferenza, di disagio: vorresti avere più affetto.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Un giorno che appare radioso di promesse incoraggianti sotto tutti i punti di vista, ma in special modo quello familiare. In amore ci sono più possibilità.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
L’amore chiama, ma tu non rispondi. Sembri più nervoso, più distratto. Una giornata che comporta qualche piccolo momento di tensione.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Ottima giornata, cuore pazzo. Presto riceverai una risposta a cui tieni molto.