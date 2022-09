Maltempo, l’acqua circonda il palazzo della Regione a Trieste

TRIESTE – L’ondata di maltempo con intensa pioggia ha fortemente colpito le rive cittadine di Trieste, in particolare i dintorni del palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, che da alcune ore è circondato da 30-40 centimetri di acqua, uno dei punti deboli della città. Il fenomeno che di solito è legato all’alta marea straordinaria, oggi è stato provocato proprio dall’acquazzone durato più di due ore, durante il quale fulmini hanno fatto saltare un paio di volte la corrente nella Regione.

Allagamenti anche sulle rive, nel palazzo della Prefettura sempre in piazza Unità, e danni anche nel vicino storico palazzo delle Generali, dove stanno intervenendo due squadre dei Vigili del Fuoco.

Per uscire dal palazzo della Regione, sigillato con protezioni per evitare che si allaghi, molti dipendenti e ospiti improvvisano indossando dei sacchi di plastica come stivali per affrontare l’acqua fino al ginocchio che li aspetta fuori, dove invece altri cittadini, rassegnati, affrontano l’acqua alta con le scarpe in mano o arrotolando i pantaloni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it