Tromba d’aria a Civitavecchia, paura sul Litorale a nord di Roma

CIVITAVECCHIA – Alberi divelti, piante cadute e tetti danneggiati. È il bilancio della violenta tromba d’aria che si è abbattuta questa mattina intorno alle 9.30 sul litorale nord di Roma, a Civitavecchia, e più precisamente tra la Frasca e Sant’agostino. Al momento non si registrano feriti.

Nella zona Pantano è in corso l’intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia Locale per liberare le strade dagli alberi caduti e per la messa in sicurezza. Inagibile il drive-in tamponi covid della Asl Roma 4. In tanti hanno riversato sui social video e foto del violento fenomeno atmosferico che ha spazzato piante, alberi e cose. Il maltempo sul litorale era stato annunciato con una allerta meteo dalla Protezione civile dalle prime ore di oggi e per le prossime 12-18 ore. Anche l’alto Lazio è stato interessato da violenti temporali in particolare tra Viterbo ed i comuni della provincia romana, con grandine, nubifragi e colpi di vento.

