Giornata mondiale della fisioterapia, Cecchetto (Aifi): “È mani, cuore e mente”

ROMA – “La fisioterapia è tante cose. La fisioterapia è prevenzione, è valutazione, è cura, abilitazione, riabilitazione, palliazione di disfunzioni conseguenti a tantissime patologie, a interventi chirurgici, a condizioni di sovraccarico in bambini, in adulti, in anziani, negli sportivi. E interviene con strategie proprie: l’esercizio terapeutico, le terapie manuali, le terapie fisiche, le tecnologie assistive e l’educazione terapeutica, per migliorare la qualità di vita delle persone”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Italiana di Fisioterapia (Aifi), Simone Cecchetto, in occasione della conferenza stampa per la 19esima Giornata mondiale della fisioterapia, organizzata a Roma presso la sala Zuccari del Senato.





“A noi- ha aggiunto- piace un’immagine: la fisioterapia è mani, cuore, mente al fianco delle persone con disabilità, transitorie o persistenti, per migliorare la qualità di vita loro e delle persone che sono al loro fianco”. “In questi ultimi mesi- ha poi sottolineato Cecchetto- abbiamo sentito parlare di Dm77, di Pnrr, di Case della comunità, di ospedali di comunità, di hospice, di assistenza domiciliare. Tutti nuovi temi che entrano sulla scena dei nuovi modelli di assistenza domiciliare”. “La giornata di oggi vuole essere un primo approfondimento di quello che può essere il contributo della fisioterapia. Oggi vorremmo dire che i fisioterapisti, come le altre professioni sanitarie, possono e forse devono essere una grandissima risorsa per il miglioramento del Sistema Salute. Possiamo dare tantissimo”, ha concluso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it