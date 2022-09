Costruire aerei in cartone per imparare a fare squadra: ecco il team bulding ideato da Fòrema

Venezia – Fare team building creando modelli di aerei artigianali in cartone, per farli poi volare. Si cimenteranno in questo, domani, 300 dipendenti del Gruppo Riri che trasformeranno per un giorno l’Antica Cascina dal Pozzo di Grisignano di Zocco in una sorta di aeroporto, in una giornata organizzata da Fòrema, ente di Assindustria Venetocentro specializzato in formazione.

300 DIPENDENTI RIUNITI PER INCREMENTARE SENSO DI APPARTENENZA ALL’AZIENDA

Dai manager agli account di tutti i diversi stabilimenti dove il Gruppo produce accessori metallici, si riuniranno all’Antica Cascina per incrementare il senso di appartenenza all’azienda. La giornata inizierà con un ‘world caffè’, ovvero una procedura di dialogo a piccoli gruppi basata su domande e dialoghi, con un momento di sintesi finale. Dopodiché si passerà al team building vero e proprio, che utilizzerà la metafora del volo. La Cascina si trasformerà così in un aeroporto con una dozzina di gate, dove i gruppi di dipendenti proveranno a costruire gli aerei di cartone.

LA METAFORA DEL VOLO SCELTA PER CREARE UN CLIMA COLLABORATIVO

“Lo scopo è far lavorare insieme tutte le 300 persone attraverso giochi e metafore in grado di farli collaborare, comunicare e relazionarsi in modo virtuoso. Ringraziamo Fòrema per l’opportunità e per la proposta formativa”, spiega Michele Perini, Group Hr Manager di Riri. “Attività come questa sono propedeutiche a realizzare un clima di lavoro collaborativo in azienda e rappresentano anche strategie di formazione innovativa. Il senso di appartenenza all’azienda e ad un quadro di valori condivisi è molto importante per affrontare le sfide del mondo del business”, sottolinea Enrico Del Sole, presidente di Fòrema, ricordando che questo è il terzo anno consecutivo in cui Riri si affida all’ente formativo per l’organizzazione di un evento aziendale annuale.

