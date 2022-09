Tg Cultura, edizione dell’8 settembre 2022

DAVID BOWIE PROTAGONISTA A NAPOLI CON FOTO, CIMELI E ABITI

Sarà ‘David Bowie – The Passenger’ ad aprire la nuova stagione autunnale di mostre a Napoli, dal 24 settembre al 29 gennaio 2023, al Pan-Palazzo delle Arti. L’esposizione dedicata al Duca Bianco si compone di documenti, cimeli, abiti, manifesti dei tour e ricostruzioni di ambienti, ma soprattutto di 60 fotografie di eccezione firmate dal fotografo statunitense Andrew Kent, che instaurò con Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978, durante i frenetici viaggi in treno e in nave, in occasione dei suoi tour nelle principali capitali europee.

FINO A GENNAIO GLI AUTORITRATTI DEGLI UFFIZI ESPOSTI IN CINA

Il volto di Raffaello, quelli di Bernini, Velàzquez, Rembrandt, Rubens, Chagall, Le Brun e tanti altri indiscussi geni della storia dell’arte. Saranno loro i protagonisti della mostra internazionale ‘Autoritratti. Capolavori dagli Uffizi’, fino all’8 gennaio al Bund One Art Museum di Shanghai, che esporrà per la prima volta in Cina appunto una selezione dalla collezione di autoritratti della Galleria degli Uffizi, la più numerosa al mondo con i suoi oltre duemila elementi. “Il 2022 è l’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina: gli Uffizi sono felici di condividere con il pubblico di Shanghai questa selezione”, ha detto il direttore, Eike Schmidt.

ALLE TERME DI CARACALLA UN CICLO DI VISITE AL CHIARO DI LUNA

Dal 9 al 29 settembre, la Soprintendenza speciale di Roma apre le Terme di Caracalla per cinque serate, un’occasione per visitare le maestose rovine al chiaro di luna. Si avrà la possibilità di ammirare Idee di Pietra, un intervento di arte contemporanea di Giuseppe Penone, osservare le meraviglie della domus di età adrianea, aperta al pubblico da fine giugno, e scendere nei sotterranei, cuore pulsante e complesso motore delle terme, includendo, oltre al settore musealizzato, la Mela Reintegrata di Michelangelo Pistoletto e il Mitreo, il più grande tra quelli rinvenuti a Roma, luoghi solitamente non accessibili al pubblico e di grande suggestione.

A ROMA TERRA! IL FESTIVAL DI CINEMA E FOTOGRAFIA

Si chiama Terra! il Festival di fotografia e cinema organizzato dall’associazione WSP Photography in programma a Roma, fino al 14 settembre. Tre le mostre fotografiche che apriranno la kermesse dedicata all’urgenza di prendersi cura del pianeta: ‘Timber Mafia’ di Antonio Faccilongo, sul massiccio disboscamento delle foreste in Europa; ‘Omo Change’ di Fausto Podavini, sull’impatto della costruzione in Etiopia della grande diga Gilgel Gib, e ‘To the left of Christ’ di Dario De Dominicis, sulle conseguenze delle trasformazioni sociali ed economiche sulla comunità dei pescatori brasiliani di Guanabara Bay a Rio de Janeiro.

