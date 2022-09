Us Open, Sinner sfiora l’impresa: Alcaraz in semifinale

ROMA – Anche Jannik Sinner lascia gli Us Open. L’altoatesino è stato sconfitto ai quarti di finale da Carlos Alcaraz in cinque set – 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 – dopo più di 5 ore di gioco. Sinner ha anche sprecato un match point sul 5-4 nel quarto set, prima di dare il via alla rimonta dello spagnolo.

Alcaraz affronterà ora in semifinale lo statunitense Frances Tiafoe, e potrebbe chiudere l’ultimo Slam della stagione al numero 1 del ranking mondiale.

