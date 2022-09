Emma spiega il motivo della morte del padre: “Basta illazioni sui vaccini”

ROMA – Emma Marrone mette fine alle voci sulla morte del padre Rosario, scomparso qualche giorno fa a 66 anni. Sui social sono stati tanti i commenti e le speculazioni. In un video pubblicato su Instagram, l’artista dice basta.

“Volevo commentare anche tutti quei soggetti che hanno fatto le solite illazioni fantasiose ed ignoranti sulla questione dei vaccini– dice- ma penso ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia“.

Emma, visibilmente provata, invita i seguaci a meno chiacchiere: “Volete fare qualcosa per me, me lo dite in tanti. Allora informatevi su come donare il midollo. Questo Paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri significa aiutare se stessi. Più siamo e più vite possiamo salvare in minor tempo possibile”.

