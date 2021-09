A Firenze nuovo attacco di Vaclav, imbratta l”Albero’ di Penone

FIRENZE – Pisvejc Vaclav colpisce ancora. L’artista ceco da anni a Firenze questa mattina, prima delle 8, ‘ha attaccato’ l’opera di Giuseppe Penone, ‘Albero del Paradiso’, piazzata da mesi in piazza della Signoria. Come? Imbrattandone il basamento con una scritta, il suo nome.



Visto da un vigile, è stato poi riconosciuto dalle telecamere di sorveglianza (anche se ha tentato di cambiarsi la camicia). Così è stato fermato dalla municipale e condotto negli uffici, dove è stato denunciato per imbrattamento e sostituzione di persona.



Vaclav in passato si era reso protagonista di numerose ‘performance’ di questo tipo: sempre in piazza della Signoria ha imbrattato con vernice rossa la scultura dell’artista Urs Fischer; ha poi tappezzato di dollari le facciate dell’ex convento di Sant’Orsola; è salito sul parapetto della terrazza degli Uffizi e ha colpito con un quadro in testa l’artista Marina Abramovic.