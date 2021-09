Bolsonaro changes rules for content moderation on social media

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – On the eve of Independence Day in Brazil, the date on which President Jair Bolsonaro called for demonstrations in his favor, the President himself signed a Provisional Measure (MP) that changes the Civil Rights Framework for the Internet and establishes new rules for content moderation on social networks .

According to the decree published on Monday (6), the exclusion, suspension or blocking of content from network users is conditioned, from now on, on proof of “just cause and motivation”, which must be presented by the companies. The amendment limits content moderation and excludes liability for misinformation production.

The project had already been announced a few months ago by President Bolsonaro, who himself had a series of posts deleted for containing false information regarding the Covid-19 pandemic. Bolsonaro is a great promoter of the use of hydroxychloroquine and ivermectin, medicines without scientific proof in combating the coronavirus.

The MP was prepared by the Special Secretariat for Culture and defended as a landmark of Freedom of Expression. According to the Secretary of Culture, Mario Frias, the measure guarantees that “our country will not be held hostage to the censorship of an oligopoly”, as published on its social networks.

Despite having the force of law and starting immediately, the MP must be evaluated by the National Congress within 120 days, otherwise it will lose its validity. According to statements on social networks by politicians and experts, Bolsonaro’s decision is “authoritarian and contradictory to the Civil Rights Framework for the Internet”, which was elaborated with broad social discussion and approved in 2014.

The publication of the new Law took place at the time an inquiry is being processed at the Supreme Court with the aim of investigating the existence of a digital gang that acts against democracy. In August, the Superior Electoral Court (TSE) ordered the suspension of payments to content producers from 14 channels investigated for spreading false information about the Brazilian elections.

Part of the channels affected by the TSE decision constitutes an important support network for President Bolsonaro, who used social networks as the main tool for political campaigning in the 2018 elections.

BRASILE. UNA RIFORMA COMPLICA LA MODERAZIONE DEI CONTENUTI SOCIAL

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato una misura provvisoria che modifica l’attuale provvedimento che regola l’utilizzo della rete, il Marco Civil da Internet, stabilendo nuove regole per la moderazione dei contenuti sulle reti sociali.

L’approvazione delle norme è arrivata alla vigilia della festa d’indipendenza che si celebra il 7 settembre, in occasione della quale ieri Bolsonaro ha convocato manifestazioni a sostegno del governo.

Stando a quanto stabilito dal decreto, l’esclusione, la sospensione o il blocco dei contenuti di un utente dei social network sarà subordinato alla presentazione di una prova di “giusta causa e motivazione” da parte delle società che vogliano eseguirlo. La modifica implica quindi una limitazione alla possibilità di moderare i contenuti e rischia di escludere l’accertamento della responsabilità per la produzione di disinformazione.

Il progetto di legge era già stato annunciato nei mesi scorsi dal presidente, che in prima persona si è visto bloccare alcuni post sui social media in quanto ritenuti portatori di informazioni false rispetto alle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. Bolsonaro, ad esempio, è un sostenitore dell’utilizzo dell’idrossiclorochina e dell’ivermectina, due farmaci che non sono mai stati approvati come trattamenti per il Covid-19 dalla comunità scientifica.

La misura provvisoria è stata messa a punto dalla segreteria speciale per la Cultura del governo e la sua approvazione è stata difesa come un gesto a favore della libertà di espressione. Secondo il segretario alla Cultura, Mario Frias, la misura garantisce che “il nostro Paese non sia ostaggio della censura di un monopolio”, come si legge in un suo post pubblicato sui social media.

La firma di questa nuova legge arriva in un momento in cui il Supremo Tribunal Federal (Stf) ha in esame un’inchiesta che indaga sull’esistenza di una gruppo criminale attivo sui social per screditare la democrazia. Ad agosto il Tribunal Superior Eleitoral (Tse) ha inoltre imposto la sospensione dei pagamenti ai produttori di contenuti di 14 canali social messi sotto inchiesta per la diffusione di informazioni false sulle elezioni in Brasile.

Alcune delle piattaforme colpite dalla decisione del Tse sono importanti reti di appoggio di Bolsonaro, che ha utilizzato i social come strumento di campagna politica durante le elezioni del 2018 che ne hanno decretato l’elezione.

BOLSONARO ALTERA REGRAS PARA MODERAÇÃO DE CONTEÚDO NAS REDES

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – Na véspera do Dia da Independência no Brasil, data em que o presidente Jair Bolsonaro convocou manifestações a seu favor, o próprio presidente assinou uma Medida Provisória (MP) que altera o Marco Civil da Internet e estabelece novas regras para moderação de conteúdo nas redes sociais.

De acordo com o decreto publicado na segunda-feira (6), a exclusão, suspensão ou bloqueio de conteúdo de usuários das redes está condicionado, a partir de agora, a uma comprovação de “justa causa e motivação”, que deve ser apresentada pelas empresas. A alteração limita a moderação de conteúdo e exclui a responsabilidade por produção de desinformação.

O projeto já havia sido anunciado há alguns meses pelo presidente Bolsonaro, que teve ele próprio uma série de postagens excluídas por conter informações falsas em relação ao combate da pandemia da Covid-19. Bolsonaro é um grande promotor do uso de hidroxicloroquina e ivermectina, remédios sem comprovação científica no combate ao coronavírus.

A MP foi elaborada pela Secretaria Especial de Cultura e defendida como um marco da Liberdade de Expressão. De acordo com o secretário de Cultura, Mario Frias, a medida garante que “nosso país não ficará refém da censura de um oligopólio”, conforme publicou em suas redes sociais.

Apesar de ter força de Lei e início imediato, a MP deve passar por avaliação do Congresso Nacional em até 120 dias, se não perde a validade. De acordo com manifestações de políticos e especialistas nas redes nos últimos dias, a decisão de Bolsonaro é autoritária e contraditória ao Marco Civil da Internet, que foi elaborado com ampla discussão social e aprovado em 2014.

A publicação da nova Lei se deu no momento em que tramita no Supremo Tribunal Federal um inquérito com o objetivo de investigar a existência de uma quadrilha digital que age contra a democracia. Em agosto também, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a suspensão de pagamentos a produtores de conteúdo de 14 canais investigados por propagação de informações falsas sobre as eleições brasileiras.

Parte dos canais atingidos pela decisão do TSE constitui importante rede de apoio do presidente Bolsonaro, que usou as redes sociais como principal ferramenta para campanha política nas eleições de 2018.