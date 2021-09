Venezia 78, su Twitter Can Yaman superstar

ROMA – Da Can Yaman a Roberto Benigni, passando per Lady Diana e Paolo Sorrentino, gli utenti di Twitter si sono sbizzarriti a commentare la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. È lo stesso social network a renderlo noto, fornendo un’analisi del periodo 31 agosto – 7 settembre, tra hashtag più usati e personaggi più popolari.

VENEZIA 78 GLI HASHTAG PIÙ USATI

#Venezia78

#BiennaleCinema2021

#CanYaman

#FestivaldiVenezia

#VeniceFilmFestival

#Venezia

#Dune

#CanYamanBestMovieAward

#PaoloSorrentino

#DakotaJohnson

#Zendaya

#TimothéeChalamet

#Spencer

#KristenStewart

#RobertoBenigni







Tra i protagonisti del red carpet di Venezia spicca Can Yaman, il celebre attore turco protagonista della serie TV Daydream – Le Ali del Sogno, che ha ricevuto il premio Filming Italy Best Movie Award in qualità di personaggio televisivo dell’anno. Ma tra i momenti più commentati di questa prima settimana c’è anche l’assegnazione a Roberto Benigni del Leone d’Oro alla carriera, nella giornata di apertura del Festival. Con il suo stile inconfondibile, infatti, l’attore Premio Oscar si è distinto per il suo discorso di ringraziamento dedicato alla moglie Nicoletta Braschi, un episodio emozionante che è stato estesamente commentato anche su Twitter. Largo, infine, alla new generation dei divi di Hollywood, con Timothée Chalamet e Zendaya che hanno ricevuto l’approvazione unanime sia degli spettatori del Lido che degli utenti italiani di Twitter.

La conversazione su Twitter ha raggiunto il picco proprio il 3 settembre scorso, giorno di arrivo a Venezia di Chalamet e Zendaya per la presentazione di “Dune”, pellicola diretta da Denis Villeneuve, presentata nella selezione Fuori Concorso. Il film fantascientifico è la prima parte dell’adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert e remake del film del 1984 di David Lynch. Lo stesso giorno è stata la volta anche della presentazione di “Spencer”, film del regista cileno Pablo Larraín dedicato alla memoria di Lady Diana, la compianta Principessa di Galles interpretata dall’attrice statunitense Kristen Stewart.



LEGGI ANCHE: Venezia 78, la Lady D Kristen Stewart sbarca al Lido per ‘Spencer’

I TWEET DI MAGGIOR SUCCESSO

Per quanto riguarda i Tweet di maggior successo della settimana, spazio sia a meme e contenuti relativi agli attori e ai film – su tutti, l’arrivo dell’attore inglese Benedict Cumberbatch per il film “Il potere del cane” – sia al Tweet istituzionale pubblicato dal profilo dal Quirinale per raccontare la standing ovation dedicata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la serata inaugurale di #Venezia78.

Il brunch di oggi prevede uova alla Benedict 👀 #Venezia78 pic.twitter.com/e3KDOveY5G — Netflix Italia (@NetflixIT) September 2, 2021

"Come si fa a misurare il tempo in film, conosco una sola misura del tempo: con te e senza di te."



non c'è dichiarazione d'amore più bella❤️#Venezia78 #RobertoBenignipic.twitter.com/P8gA9klb66 — 𝐭𝐞𝐫𝐞🥤 (@itstere__) September 1, 2021

Due anni fa Timothée Chalamet autografava una pesca e noi non siamo stati più gli stessi da allora. #Venezia78 https://t.co/DZfFd1JaUc — Netflix Italia (@NetflixIT) September 2, 2021

LA COMPETIZIONE



Quanto alla competizione e ai commenti relativi ai film in gara per conquistare l’ambito Leone d’Oro, gli utenti italiani su Twitter si dividono tra tre grandi nomi. Al primo posto “virtuale” c’è Paolo Sorrentino, regista Premio Oscar in corsa con “È stata la mano di Dio”, film ambientato nella Napoli degli anni Ottanta.

Segue nella classifica delle conversazioni di Twitter la regista Jane Campion – già vincitrice della Palma d’Oro a Cannes e dell’Oscar alla migliore sceneggiatura originale – che si

presenta a Venezia con “Il potere del cane”, film dal cast stellare che annovera, tra gli altri, Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst.

Chiude il terzetto di testa il già citato Pablo Larraín, il cui “Spencer” è destinato a sbancare al botteghino e far parlare di sé anche in altre competizioni cinematografiche.

Nella selezione Fuori Concorso, le conversazioni degli utenti di Twitter si sono concentrate su “Dune” di Denis Villeneuve, il film fantascientifico che è pronto a candidarsi ad uno dei maggiori successi della stagione cinematografica 2021/2022.