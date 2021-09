Orsato torna ad arbitrare l’Inter 1.232 giorni dopo la sfida delle polemiche con la Juve

Di Marco D’Avenia

ROMA – Secondo le designazioni arbitrali ufficiali per la terza giornata di Serie A, sarà Daniele Orsato ad arbitrare Sampdoria-Inter, in programma allo stadio ‘Marassi’ di Genova domenica alle ore 12.30. Il 46enne della sezione di Schio dirigerà una gara dei nerazzurri per la prima volta dopo il 28 aprile 2018, giorno in cui è andato in scena a San Siro uno dei derby d’Italia più discussi. Saranno passati 1.232 giorni da quella partita, che finì 2-3 per la Juventus, con il popolo nerazzurro che lamentò la mancata espulsione per doppio giallo di Pjanic per un fallo su Rafinha. Il cartellino rosso al bosniaco avrebbe annullato la superiorità numerica dei bianconeri, che durava dal 18′ quando fu espulso Vecino. La vittoria in rimonta degli uomini di Allegri spianò la strada allo scudetto juventino, con il Napoli che il giorno dopo perse 3-0 contro la Fiorentina.