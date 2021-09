L’università Bicocca porta di nuovo gli studenti alle Maldive

MILANO – Un laboratorio di Ecologia Tropicale Marina alla scoperta delle scogliere coralline delle Maldive. È l’iniziativa del MaRHE Center, Centro di Ricerca e Formazione dell’Università di Milano-Bicocca situato a Magoodhoo, atollo di Faafu, che dopo il lungo periodo di pandemia riprende le attività sul campo. Il workshop si rivolge a studenti – per un minimo di 15 – dell’ateneo milanese o di altre università e si svolgerà in loco dal 9 al 17 novembre (salvo lievi variazioni che il centro promette di comunicare).

“Lo scopo principale- spiegano dal MaRHE- è fornire una preparazione pratica e teorica di base su alcuni aspetti della formazione e dell’ecologia di uno dei più ricchi ed interessanti ecosistemi marini tropicali al mondo”.

Il corso si articolerà in una serie di lezioni e di attività di campo tenute e coordinate da ricercatori con esperienza di lavoro in ambito marino tropicale. Le iscrizioni si chiudono il 30 settembre. Per maggiori informazioni sul programma e sui protocolli di sicurezza antic-Covid il centro raccomanda di visitare il proprio sito ufficiale.