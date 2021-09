Mercoledì 8 settembre su Tv2000 il Rosario dall’Abbazia di Montevergine

ROMA – Mercoledì 8 settembre alle ore 20.50 Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu2000 trasmetteranno il Rosario dalla Cappella della Madonna di Montevergine, nell’Abbazia di Santa Maria di Montevergine (AV), con l’Abate padre Riccardo Luca Guariglia. La preghiera verrà trasmessa anche su Facebook. A seguire, in occasione della festa della Natività di Maria andrà in onda il documentario ‘I misteri di Maria. Da Nazareth a Fatima: chi è mia madre?’, che ricostruisce la storia di Maria attraverso le diverse fasi della sua vita – da semplice ragazza a prescelta di Dio, da Madre di Gesù a discepola del Messia e, infine, Avvocata dell’Umanità – sottolineando come diventi progressivamente consapevole della propria missione senza prescindere dal suo essere Madre.