Festival bellezza Verona ‘ruba’ foto ad artista americana

VERONA – Usare immagini senza chiedere il permesso all’artista (donna) e organizzare ben 22 incontri e dibattiti con soltanto una donna come ospite. Da qualche ora, l’organizzazione del Festival della bellezza di Verona (iniziato venerdì 28 agosto e in programma fino a venerdì 19), è sotto accusa per due motivi.

Il primo sarebbe una “disgustosa e flagrante violazione del copyright“, stando a quanto denunciato sui social network da Maggie Taylor, artista americana che lavora per lo più realizzando immagini digitali. Una di queste, ‘Girl with a bee dress’ è stata utilizzata dal Festival della bellezza come immagine del manifesto per presentare l’edizione 2020 ma, stando a quanto scrive su Facebook la Taylor, nessuno le avrebbe chiesto il permesso per farlo.