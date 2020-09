Ex Ilva, senza esito incontro con ArcelorMittal. Sindacati: “Governo grande assente”

BARI – Per i sindacati dei metalmeccanici nell’incontro sulla proroga di cassa integrazione con causale covid 19 è stata riscontrata “una chiusura da parte di Arcelor Mittal rispetto alle nostre rivendicazioni”. Nella vicenda dell’ex Ilva, evidenziano Fiom- Fim e Uilm, il “grande assente è il governo”. La nota diffusa dopo l’incontro con la multinazionale è caratterizzata da un grande spazio bianco che è “chiara provocazione al governo che oltre ai soliti annunci lascia, di fatto, in balia delle onde il futuro di migliaia di lavoratori”. Domani è prevista la riunione del Consiglio di fabbrica in cui si decideranno “altre mobilitazioni” dopo gli scioperi di venerdì e lunedì scorsi nei reparti Produzione lamiere e Laminatoio a freddo.