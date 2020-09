Brucia ancora Matera, canadair in azione

POTENZA – Ancora fiamme a Maratea. I vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza, dalle prime ore di questa mattina sono impegnati in un vasto incendio scoppiato in contrada Citrosella. Sul posto anche vigili del fuoco con personale del distaccamento di Lauria che, con l’ausilio del direttore delle operazioni di spegnimento (Dos), hanno inoltrato la richiesta del mezzo aereo quanto prima. Nelle azioni di spegnimento sono infatti impegnati anche un canadair e un elicottero, in supporto alle squadre operanti a terra con un’autopompa e due fuoristrada, per un totale di sette unità. L’incendio è ancora attivo. Presenti sul posto anche i carabinieri forestali, la polizia locale, alcuni volontari e l’Anas.